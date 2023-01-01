Intel Core i9 9900K против Apple M1 Ultra
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
95
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
91
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 758.4 ГБ/c (1823%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1772 и 1277 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1350
M1 Ultra +12%
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
12516
M1 Ultra +92%
24041
Passmark CPU (одноядерный)
2976
M1 Ultra +31%
3892
Passmark CPU (многоядерный)
18570
M1 Ultra +121%
40960
Geekbench 5 (одноядерный)
1280
M1 Ultra +39%
1776
Geekbench 5 (многоядерный)
8541
M1 Ultra +178%
23714
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|8 октября 2018
|8 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i9-9900K
|APL1106/APL1W06
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.1 ГГц
|Количество ядер
|8
|20
|Количество потоков
|16
|20
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|48МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|8192
|TMUs
|24
|512
|ROPs
|3
|256
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3