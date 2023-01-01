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Intel Core i9 9900K против Apple M1 Ultra

Intel Core i9 9900K
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i9 9900K
Apple M1 Ultra

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 758.4 ГБ/c (1823%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 3 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1772 и 1277 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1350
M1 Ultra +12%
1511
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12516
M1 Ultra +92%
24041
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2976
M1 Ultra +31%
3892
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18570
M1 Ultra +121%
40960
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1280
M1 Ultra +39%
1776
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8541
M1 Ultra +178%
23714
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 8 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Apple M1
Номер модели i9-9900K APL1106/APL1W06
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 20
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 48МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 8192
TMUs 24 512
ROPs 3 256
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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8. Core i7 13700K или Core i9 9900K
9. Core i9 13900K или Core i9 9900K
10. Apple M1 или Core i9 9900K
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Комментарии

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