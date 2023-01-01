Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900K vs M2 Max

Intel Core i9 9900K против Apple M2 Max

Intel Core i9 9900K
VS
Apple M2 Max
Intel Core i9 9900K
Apple M2 Max

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 368 ГБ/c (885%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1277 баллов
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1340
M2 Max +24%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12352
M2 Max +22%
15107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2919
M2 Max +42%
4158
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18464
M2 Max +42%
26226
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1271
M2 Max +57%
1996
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
M2 Max +77%
14979
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Apple M2
Номер модели i9-9900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 4864
TMUs 24 304
ROPs 3 152
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. M1 Pro и M2 Max
2. M2 Pro и M2 Max
3. Core i9 12900H и M2 Max
4. Core i9 13900K и M2 Max
5. M1 Max и M2 Max
6. Ryzen 9 6900HS и M2 Max
7. Core i7 13700K и Core i9 9900K
8. Core i9 13900K и Core i9 9900K
9. Ryzen 9 7900X и Core i9 9900K
10. Apple M1 и Core i9 9900K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Max или Intel Core i9 9900K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры