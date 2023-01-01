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Intel Core i9 9900K против Apple M2 Ultra

Intel Core i9 9900K
VS
Apple M2 Ultra
Intel Core i9 9900K
Apple M2 Ultra

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или Apple M2 Ultra с 24-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • Появился на 4 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 758.4 ГБ/c (1823%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1972 и 1277 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1331
M2 Ultra +26%
1681
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12453
M2 Ultra +118%
27180
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2925
M2 Ultra
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18482
M2 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1275
M2 Ultra +54%
1963
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8433
M2 Ultra +229%
27743
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и Apple M2 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 5 мая 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Apple M2
Номер модели i9-9900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU (76-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 24
Количество потоков 16 24
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 64МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 134 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 60 Вт
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU (76-core)
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
M2 Ultra
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-2666 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 192 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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