Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900K vs Core i5 11400F

Intel Core i9 9900K против i5 11400F

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i9 9900K
Intel Core i5 11400F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1504 и 1308 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +21%
12515
Core i5 11400F
10331
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +6%
19148
Core i5 11400F
18012
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1329
Core i5 11400F +14%
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +25%
8944
Core i5 11400F
7183

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9900K i5-11400F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 9900K vs i9 10900K
2. Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 9 3900X
3. Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 9 3950X
4. Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 7 3800X
5. Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 9 3900XT
6. Intel Core i5 11400F vs AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 11400F vs i5 10600K
8. Intel Core i5 11400F vs i5 11600K
9. Intel Core i5 11400F vs i5 11600KF
10. Intel Core i5 11400F vs i5 10600KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11400F или i9 9900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры