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Intel Core i9 9900K против i5 11500

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i5 11500
Intel Core i9 9900K
Intel Core i5 11500

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1625 и 1295 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1352
Core i5 11500 +11%
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +28%
12629
Core i5 11500
9876
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +5%
18962
Core i5 11500
18098
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1314
Core i5 11500 +26%
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +13%
8890
Core i5 11500
7876

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i5 11500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Цена в момент релиза 499 долларов 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9900K i5-11500
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i5 11500 +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i5 11500
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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