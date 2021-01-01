Intel Core i9 9900K против i5 11500
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1625 и 1295 баллов
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1352
Core i5 11500 +11%
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +28%
12629
9876
Passmark CPU (одноядерный)
2990
Core i5 11500 +5%
3126
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +5%
18962
18098
Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Core i5 11500 +26%
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +13%
8890
7876
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|192 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i5-11500
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i5 11500
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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