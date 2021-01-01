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Intel Core i9 9900K против i5 11600

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i9 9900K
Intel Core i5 11600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1256 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2937
Core i5 11600 +14%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1248
Core i5 11600 +26%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +35%
8254
Core i5 11600
6103

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9900K i5-11600
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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