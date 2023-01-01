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Intel Core i9 9900K против i5 13600K

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i9 9900K
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 9900K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1277 баллов
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1340
Core i5 13600K +49%
1994
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12352
Core i5 13600K +89%
23353
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2919
Core i5 13600K +43%
4184
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18464
Core i5 13600K +107%
38137
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1271
Core i5 13600K +58%
2008
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
Core i5 13600K +90%
16086
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake
Номер модели i9-9900K i5-13600K
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) - 181 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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