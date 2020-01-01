Intel Core i9 9900K против i7 10700F
Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 10700F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +1%
499
494
Cinebench R20 (многоядерный)
4836
4833
Passmark CPU (одноядерный)
2966
Passmark CPU (многоядерный)
18530
Geekbench 5 (одноядерный)
1280
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +8%
8830
8139
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|298 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i7-10700F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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