Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900K vs Core i7 11370H

Intel Core i9 9900K против i7 11370H

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 11370H
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 11370H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11370H and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 63% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +123%
4933
Core i7 11370H
2213
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +45%
18888
Core i7 11370H
13005
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +81%
8729
Core i7 11370H
4821

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 11370H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 12 января 2021
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H35
Номер модели i9-9900K i7-11370H
Сокет LGA-1151 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 30-33x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 11370H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K против Intel Core i9 9900K
2. Intel Core i5 10600K против Intel Core i9 9900K
3. Intel Core i9 10900X против Intel Core i9 9900K
4. AMD Ryzen 7 3800XT против Intel Core i9 9900K
5. Intel Core i9 9900X против Intel Core i9 9900K
6. Intel Core i7 9750H против Intel Core i7 11370H
7. Intel Core i7 10875H против Intel Core i7 11370H
8. AMD Ryzen 5 5600H против Intel Core i7 11370H
9. Intel Core i7 10870H против Intel Core i7 11370H
10. Intel Core i5 11300H против Intel Core i7 11370H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11370H или i9 9900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях