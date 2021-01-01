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Intel Core i9 9900K против i7 11700F

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 11700F
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 11700F

Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700F and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1295 баллов
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1330
Core i7 11700F +15%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +11%
12236
Core i7 11700F
11012
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2932
Core i7 11700F +15%
3363
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18668
Core i7 11700F +15%
21381
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1288
Core i7 11700F +28%
1651
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 11700F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9900K i7-11700F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i7 11700F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 11700F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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