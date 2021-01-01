Intel Core i9 9900K против i7 11700F
Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 11700F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11700F
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1653 и 1295 баллов
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1330
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +11%
12236
11012
Passmark CPU (одноядерный)
2932
3363
Passmark CPU (многоядерный)
18668
21381
Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Core i7 11700F +28%
1651
Geekbench 5 (многоядерный)
8595
Core i7 11700F +5%
9031
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i7-11700F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i7 11700F
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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