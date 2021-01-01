Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.