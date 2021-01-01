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Intel Core i9 9900K против i7 11800H

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 11800H

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1277 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
3005
Core i7 11800H +10%
3293
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18888
Core i7 11800H +17%
22141
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1287
Core i7 11800H +24%
1591
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 11 мая 2021
Цена в момент релиза 499 долларов 395 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9900K i7-11800H
Сокет LGA-1151 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 19-23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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