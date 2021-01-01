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Intel Core i9 9900K против i7 1180G7

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 1180G7
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 1180G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1180G7 с 4-ядрами на 0.9-2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1180G7 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1180G7
  • На 84% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1474 и 1256 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1248
Core i7 1180G7 +17%
1455
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +64%
8254
Core i7 1180G7
5028

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 1180G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i9-9900K i7-1180G7
Сокет LGA-1151 BGA-1598
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G7 96

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 0.9-2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 8x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 1180G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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