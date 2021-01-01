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Intel Core i9 9900K против i7 1185G7

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 71% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 28 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1256 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +121%
4821
Core i7 1185G7
2184
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +63%
18543
Core i7 1185G7
11346
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1248
Core i7 1185G7 +19%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +72%
8254
Core i7 1185G7
4795

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 499 долларов 426 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i9-9900K i7-1185G7
Сокет LGA-1151 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 12x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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