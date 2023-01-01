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Intel Core i9 9900K против i7 12700H

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 12700H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1733 и 1277 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1340
Core i7 12700H +34%
1789
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12352
Core i7 12700H +31%
16130
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2919
Core i7 12700H +25%
3635
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18464
Core i7 12700H +45%
26712
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1271
Core i7 12700H +36%
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
Core i7 12700H +43%
12109
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake
Номер модели i9-9900K i7-12700H
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) - 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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