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Intel Core i9 9900K против i7 13700KF

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 13700KF
Intel Core i9 9900K
Intel Core i7 13700KF

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i7 13700KF с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700KF and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 13700KF
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14336 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2138 и 1277 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12352
Core i7 13700KF +146%
30355
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18464
Core i7 13700KF +150%
46115
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
Core i7 13700KF +143%
20541
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 13700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake
Номер модели i9-9900K i7-13700KF
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) - 253 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i7 13700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 13700KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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