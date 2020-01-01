Intel Core i9 9900K против i7 6700K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i7 6700K с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 6700K
- На 4% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +19%
499
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +136%
4836
2047
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +19%
2966
2483
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +108%
18530
8896
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +11%
1280
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +92%
8830
4598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|5 августа 2015
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9900K
|i7-6700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i7 6700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4
Конкуренты
- Intel Core i7 10700K vs Intel Core i9 9900K
- Intel Core i5 10600K vs Intel Core i9 9900K
- Intel Core i9 10900X vs Intel Core i9 9900K
- AMD Ryzen 7 3800XT vs Intel Core i9 9900K
- Intel Core i9 9900X vs Intel Core i9 9900K
- Intel Core i7 10750H vs Intel Core i7 6700K
- Intel Core i7 10700K vs Intel Core i7 6700K
- Intel Core i7 7700K vs Intel Core i7 6700K
- Intel Core i5 9600K vs Intel Core i7 6700K
- Intel Core i5 8400 vs Intel Core i7 6700K