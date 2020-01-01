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Intel Core i9 9900K против i7 6800K

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 6800K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i7 6800K с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800K and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 32% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • На 39% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +71%
4836
Core i7 6800K
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +32%
2966
Core i7 6800K
2246
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +78%
18530
Core i7 6800K
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +54%
8830
Core i7 6800K
5727

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 6800K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 мая 2016
Цена в момент релиза 499 долларов 440 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Broadwell E
Номер модели i9-9900K i7-6800K
Сокет LGA-1151 LGA-2011-3
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 15МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 6800K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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