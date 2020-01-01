Intel Core i9 9900K против i7 7740X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i7 7740X с 4-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 15% ниже чем у Core i7 7740X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
4836
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +6%
2966
2793
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +87%
18530
9909
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +3%
1280
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +84%
8830
4792
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|339 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i7-7740X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|43x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|112 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i7 7740X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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