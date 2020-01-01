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Intel Core i9 9900K против i7 7820X

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 7820X
Intel Core i7 7820X

Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 7820X на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7820X and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +19%
2966
Core i7 7820X
2495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +6%
18530
Core i7 7820X
17454
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +14%
1280
Core i7 7820X
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +106%
8830
Core i7 7820X
4284

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 7820X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 мая 2017
Цена в момент релиза 499 долларов 599 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i9-9900K i7-7820X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 11МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C 99°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 7820X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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