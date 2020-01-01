Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900K vs Core i7 9750H

Intel Core i9 9900K против i7 9750H

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9750H and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • На 53% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +82%
4836
Core i7 9750H
2660
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +18%
2966
Core i7 9750H
2514
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +65%
18530
Core i7 9750H
11255
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +17%
1280
Core i7 9750H
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +69%
8830
Core i7 9750H
5211

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 9750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i9-9900K i7-9750H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 9750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 9750H или i9 9900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях