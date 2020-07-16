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Intel Core i9 9900K против i7 9800X

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X

Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 9800X на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9800X and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 42% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +12%
4836
Core i7 9800X
4308
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +14%
2966
Core i7 9800X
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +1%
18530
Core i7 9800X
18307
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +12%
1280
Core i7 9800X
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +10%
8830
Core i7 9800X
8018

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i7 9800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 8 октября 2018
Цена в момент релиза 499 долларов 599 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i9-9900K i7-9800X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 17МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i7 9800X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 9800X или i9 9900K?
Александр 16 июля 2020 16:26
Я не знаю. А какой из них вы посоветуете для симулятора MFS2020 с видео картой NVIDEA RTX 2080 SUPER? Разрабы симулятора около 2-х месяцев назад рекомендовали i7-9800X, но симер мне посоветовал i9-9900k, который шустрее и дешевле. Спасибо.
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Root 16 июля 2020 16:57
Разница между ними не значительная, можете выбирать тот что дешевле.
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