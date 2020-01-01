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Intel Core i9 9900K против i9 10850K

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 10850K
Intel Core i9 10850K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 10850K с 10-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10850K and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 24% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K
4836
Core i9 10850K +31%
6312
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18530
Core i9 10850K +20%
22195
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8830
Core i9 10850K +13%
9964

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 10850K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 27 июля 2020
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9900K i9-10850K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 10850K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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