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Intel Core i9 9900K против i9 10885H

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 10885H
Intel Core i9 10885H

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i9 10885H на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10885H and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 10885H
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +15%
18530
Core i9 10885H
16147
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +22%
8830
Core i9 10885H
7214

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 10885H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-H
Номер модели i9-9900K i9-10885H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 10885H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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