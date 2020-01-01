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Intel Core i9 9900K против i9 10920X

Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 10920X
Intel Core i9 10920X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 10920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10920X and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 42% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K
4836
Core i9 10920X +22%
5885
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +10%
2966
Core i9 10920X
2695
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18530
Core i9 10920X +42%
26257
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8830
Core i9 10920X +49%
13160

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 10920X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 7 октября 2019
Цена в момент релиза 499 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Cascade Lake
Номер модели i9-9900K i9-10920X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 94°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 10920X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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