Intel Core i9 9900K против i9 10980XE
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 10980XE с 18-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- На 42% ниже чем у Core i9 10980XE пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
- Более чем на 14 °C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10980XE
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900K +2%
499
489
Cinebench R20 (многоядерный)
4836
Core i9 10980XE +79%
8644
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +14%
2966
2600
Passmark CPU (многоядерный)
18530
Core i9 10980XE +82%
33754
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +10%
1280
1164
Geekbench 5 (многоядерный)
8830
Core i9 10980XE +71%
15090
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|1979 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i9-10980XE
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|18
|Количество потоков
|16
|36
|Частота
|3.6 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|86°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i9 10980XE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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