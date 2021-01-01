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Intel Core i9 9900K против i9 11900H

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 11900H
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 11900H

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i9 11900H на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900H and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1277 и 1153 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +11%
1287
Core i9 11900H
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +34%
8729
Core i9 11900H
6537

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 11900H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 11 мая 2021
Цена в момент релиза 499 долларов 546 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i9-9900K i9-11900H
Сокет LGA-1151 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 11900H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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