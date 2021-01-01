Intel Core i9 9900K против i9 11900K
Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- На 24% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1277 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
509
Core i9 11900K +25%
636
Cinebench R20 (многоядерный)
4971
Core i9 11900K +17%
5810
Passmark CPU (одноядерный)
2990
Core i9 11900K +18%
3538
Passmark CPU (многоядерный)
19204
Core i9 11900K +36%
26071
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Core i9 11900K +39%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
8757
Core i9 11900K +11%
9715
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|539 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i9-11900K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i9 11900K
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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