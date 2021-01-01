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Intel Core i9 9900K против i9 11900K

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 11900K
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 11900K

Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 11900K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900K and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 24% ниже чем у Core i9 11900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 11900K
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1789 и 1277 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K
4971
Core i9 11900K +17%
5810
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2990
Core i9 11900K +18%
3538
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
19204
Core i9 11900K +36%
26071
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1291
Core i9 11900K +39%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8757
Core i9 11900K +11%
9715

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 11900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Цена в момент релиза 499 долларов 539 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i9-9900K i9-11900K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 11900K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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