Intel Core i9 9900K против i9 11980HK
Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1613 и 1277 баллов
- На 9.6 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
508
Core i9 11980HK +17%
592
Cinebench R20 (многоядерный)
4933
Core i9 11980HK +2%
5054
Passmark CPU (одноядерный)
3005
Passmark CPU (многоядерный)
18888
Geekbench 5 (одноядерный)
1287
Core i9 11980HK +27%
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
8729
Core i9 11980HK +14%
9946
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|583 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i9-9900K
|i9-11980HK
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|2.6-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|26-33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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