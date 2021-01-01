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Intel Core i9 9900K против i9 12900KF

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 12900KF

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 12900KF с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900KF and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • На 24% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1308 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12515
Core i9 12900KF +116%
27078
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8944
Core i9 12900KF +113%
19017

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 12900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9900K i9-12900KF
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i9 12900KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 12900KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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