Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 13900 с 24-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.