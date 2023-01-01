Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900K vs Core i9 13900

Intel Core i9 9900K против i9 13900

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 13900
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 13900

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 13900 с 24-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1277 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1350
Core i9 13900 +63%
2200
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12516
Core i9 13900 +200%
37517
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2976
Core i9 13900 +56%
4642
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K
18570
Core i9 13900 +167%
49499
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1280
Core i9 13900 +66%
2127
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8541
Core i9 13900 +157%
21956
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 13900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake
Номер модели i9-9900K i9-13900
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 16
Потоков - 16
Частота - 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 8 24
Количество потоков 16 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 219 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1650 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i9 13900
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 13900
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 9900K vs i9 13900K
2. Intel Core i9 9900K vs i7 13700K
3. Intel Core i9 9900K vs AMD Ryzen 9 7900X
4. Intel Core i9 9900K vs Apple M1
5. Intel Core i9 13900 vs i9 13900K
6. Intel Core i9 13900 vs AMD Ryzen 9 7900
7. Intel Core i9 13900 vs i7 13700K
8. Intel Core i9 13900 vs i7 13700
9. Intel Core i9 13900 vs i9 13900H
10. Intel Core i9 13900 vs i9 13900F
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 13900 или i9 9900K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры