Intel Core i9 9900K против i9 13900KF
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 13900KF с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
- Появился на 4 года позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
- На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 72% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2193 и 1277 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Core i9 13900KF +67%
2240
Cinebench R23 (многоядерный)
12352
Core i9 13900KF +213%
38650
Passmark CPU (одноядерный)
2919
Core i9 13900KF +60%
4662
Passmark CPU (многоядерный)
18464
Core i9 13900KF +222%
59466
Geekbench 5 (одноядерный)
1271
Core i9 13900KF +71%
2172
Geekbench 5 (многоядерный)
8452
Core i9 13900KF +184%
23992
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|27 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i9-13900K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|-
|16
|Потоков
|-
|16
|Частота
|-
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|24
|Количество потоков
|16
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|253 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i9 13900KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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