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Intel Core i9 9900K против i9 13980HX

Intel Core i9 9900K
VS
Intel Core i9 13980HX
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 13980HX

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный i9 13980HX с 24-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13980HX and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2099 и 1277 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K
12352
Core i9 13980HX +150%
30928
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
Core i9 13980HX +139%
20195
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и i9 13980HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 3 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake
Номер модели i9-9900K i9-13980HX
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 16
Потоков - 16
Частота - 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 24
Количество потоков 16 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) - 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1650 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Core i9 13980HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K Сайт Intel Core i9 13980HX
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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