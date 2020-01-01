Intel Core i9 9900K против i9 7920X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или i9 7920X с 12-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 7920X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i9 7920X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
4836
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +20%
2966
2471
Passmark CPU (многоядерный)
18530
Core i9 7920X +25%
23171
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +8%
1280
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
8830
Core i9 7920X +42%
12508
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 августа 2017
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|1189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9900K
|i9-7920X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.6 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|17МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i9 7920X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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