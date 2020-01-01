Intel Core i9 9900K против i9 9900
Что лучше: Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 9900 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
43
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
67
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 9900
- На 32% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Core i9 9900 +2%
511
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900K +11%
4836
4346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K +4%
2966
2847
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +8%
18530
17084
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K +1%
1280
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K +5%
8830
8378
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|449 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-9900K
|i9-9900
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|Сайт Intel Core i9 9900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
4 (25%)
12 (75%)
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