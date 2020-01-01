Intel Core i9 9900KF против AMD Ryzen 7 2700X
Что лучше: Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 10% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900KF +22%
499
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900KF +25%
4883
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KF +25%
3001
2402
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF +8%
18693
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KF +18%
1244
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF +22%
8338
6815
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i9-9900KF
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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