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Intel Core i9 9900KF против Apple M1

Intel Core i9 9900KF
VS
Apple M1
Intel Core i9 9900KF
Apple M1

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 85% ниже чем у Core i9 9900KF пиковое энергопотребление – 14 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 26.65 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1309 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900KF
1288
Apple M1 +18%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900KF +66%
12935
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KF
2991
Apple M1 +27%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF +27%
18834
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KF
1309
Apple M1 +34%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF
8945
Apple M1 +12%
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 7 января 2019 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-9900KF -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900KF
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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