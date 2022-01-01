Intel Core i9 9900KF против Apple M1 Max
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
- На 368 ГБ/c (885%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 68% ниже чем у Core i9 9900KF пиковое энергопотребление – 30 vs 95 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1309 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1288
M1 Max +20%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900KF +4%
12935
12465
Passmark CPU (одноядерный)
2991
M1 Max +30%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
18834
M1 Max +21%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
1309
M1 Max +37%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
8945
M1 Max +43%
12762
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|7 января 2019
|7 мая 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|-
|Номер модели
|i9-9900KF
|-
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|10
|Частота
|3.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|4096
|TMUs
|-
|256
|ROPs
|-
|128
|TGP
|-
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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