Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900KF vs M1 Max

Intel Core i9 9900KF против Apple M1 Max

Intel Core i9 9900KF
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 9900KF
Apple M1 Max

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 368 ГБ/c (885%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 68% ниже чем у Core i9 9900KF пиковое энергопотребление – 30 vs 95 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1309 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900KF
1288
M1 Max +20%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900KF +4%
12935
M1 Max
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KF
2991
M1 Max +30%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF
18834
M1 Max +21%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KF
1309
M1 Max +37%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF
8945
M1 Max +43%
12762
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 7 января 2019 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9900KF -
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900KF
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Intel Core i9 9900KF или AMD Ryzen 5 5600X
2. Intel Core i9 9900KF или i9 12900K
3. Intel Core i9 9900KF или i9 12900KF
4. Apple M1 Max или Intel Core i7 11800H
5. Apple M1 Max или Intel Core i7 12700H
6. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5900X
7. Apple M1 Max или Intel Core i9 12900K
8. Apple M1 Max или Intel Core i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i9 9900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры