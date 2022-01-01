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Intel Core i9 9900KF против i5 12600K

Intel Core i9 9900KF
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 9900KF
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • На 24% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1309 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900KF
12935
Core i5 12600K +34%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF
18834
Core i5 12600K +45%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF
8945
Core i5 12600K +32%
11821
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9900KF i5-12600K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 9900KF
н/д
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Core i9 9900KF или Ryzen 5 5600X
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3. Core i9 9900KF или Core i9 12900KF
4. Core i5 12600K или Ryzen 7 5800X
5. Core i5 12600K или Core i7 10700K
6. Core i5 12600K или Core i9 10900K
7. Core i5 12600K или Core i5 11600K
8. Core i5 12600K или Core i9 12900K

Комментарии

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