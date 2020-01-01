Intel Core i9 9900KF против i7 10700KF
Что лучше: Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 10700KF на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- На 24% ниже чем у Core i7 10700KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700KF
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Core i7 10700KF +2%
511
Cinebench R20 (многоядерный)
4883
Core i7 10700KF +7%
5229
Passmark CPU (одноядерный)
3001
Passmark CPU (многоядерный)
18693
Geekbench 5 (одноядерный)
1244
Core i7 10700KF +5%
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
8338
Core i7 10700KF +6%
8864
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|349 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9900KF
|i7-10700KF
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|Сайт Intel Core i7 10700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
4 (36.4%)
7 (63.6%)
Всего проголосовало: 11
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