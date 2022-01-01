Главная > Сравнения CPU > Core i9 9900KF vs Core i7 1165G7

Intel Core i9 9900KF против i7 1165G7

Intel Core i9 9900KF
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i9 9900KF
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 71% ниже чем у Core i9 9900KF пиковое энергопотребление – 28 vs 95 Ватт
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Iris Xe Graphics G7 96EU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900KF +112%
12935
Core i7 1165G7
6100
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF +76%
18834
Core i7 1165G7
10706
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i9-9900KF i7-1165G7
Сокет LGA-1151 BGA-1449
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 12-28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1300 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 96
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 9900KF
н/д
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10900K против Intel Core i9 9900KF
2. Intel Core i9 10900KF против Intel Core i9 9900KF
3. AMD Ryzen 7 4800H против Intel Core i7 1165G7
4. AMD Ryzen 5 5500U против Intel Core i7 1165G7
5. AMD Ryzen 7 5800H против Intel Core i7 1165G7
6. Apple M1 Pro против Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 7 5700U против Intel Core i7 1165G7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 1165G7 или i9 9900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры