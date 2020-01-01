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Intel Core i9 9900KF против i7 9700K

Intel Core i9 9900KF
Intel Core i9 9900KF
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 9700K

Что лучше: Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 9700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900KF +36%
4883
Core i7 9700K
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF +29%
18693
Core i7 9700K
14445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF +13%
8338
Core i7 9700K
7355

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 8 октября 2018
Цена в момент релиза 499 долларов 385 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i9-9900KF i7-9700K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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