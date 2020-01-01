Intel Core i9 9900KF против i7 9800X
Что лучше: Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 9800X на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- На 42% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900KF +11%
499
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900KF +13%
4883
4308
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KF +15%
3001
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF +2%
18693
18307
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KF +9%
1244
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF +4%
8338
8018
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|599 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9900KF
|i7-9800X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|17МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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