Intel Core i9 9900KF против i9 10900
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или i9 10900 с 10-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i9 9900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Core i9 10900 +4%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
4883
Core i9 10900 +20%
5864
Passmark CPU (одноядерный)
3001
Core i9 10900 +2%
3066
Passmark CPU (многоядерный)
18693
Core i9 10900 +13%
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
1244
Core i9 10900 +7%
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
8338
Core i9 10900 +23%
10290
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9900KF
|i9-10900
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|Сайт Intel Core i9 10900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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