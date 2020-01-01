Intel Core i9 9900KF против i9 10900KF
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или i9 10900KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- На 24% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Core i9 10900KF +4%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
4883
Core i9 10900KF +27%
6209
Passmark CPU (одноядерный)
3001
Core i9 10900KF +3%
3091
Passmark CPU (многоядерный)
18693
Core i9 10900KF +25%
23344
Geekbench 5 (одноядерный)
1244
Core i9 10900KF +11%
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
8338
Core i9 10900KF +29%
10728
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|472 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9900KF
|i9-10900KF
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|Сайт Intel Core i9 10900KF
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
5 (62.5%)
3 (37.5%)
Всего проголосовало: 8
Конкуренты
- Core i9 9900KF или Core i9 10900K
- Core i9 9900KF или Ryzen 9 3900X
- Core i9 9900KF или Ryzen 9 3950X
- Core i9 9900KF или Core i7 9700K
- Core i9 9900KF или Core i7 10700KF
- Core i9 10900KF или Core i9 10900K
- Core i9 10900KF или Ryzen 9 3900X
- Core i9 10900KF или Ryzen 9 3950X
- Core i9 10900KF или Core i9 10900
- Core i9 10900KF или Core i9 10900F