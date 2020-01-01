Intel Core i9 9900KF против i9 10900X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
- На 42% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
- Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900KF +5%
499
477
Cinebench R20 (многоядерный)
4883
Core i9 10900X +15%
5634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KF +10%
3001
2721
Passmark CPU (многоядерный)
18693
Core i9 10900X +22%
22829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KF +11%
1244
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
8338
Core i9 10900X +25%
10412
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|7 октября 2019
|Цена в момент релиза
|499 долларов
|590 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-9900KF
|i9-10900X
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|94°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KF
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|48
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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