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Intel Core i9 9900KF против i9 10900X

Intel Core i9 9900KF
Intel Core i9 9900KF
VS
Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900X and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • На 42% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF
18693
Core i9 10900X +22%
22829
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF
8338
Core i9 10900X +25%
10412

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и i9 10900X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 7 октября 2019
Цена в момент релиза 499 долларов 590 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Cascade Lake
Номер модели i9-9900KF i9-10900X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 94°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF Сайт Intel Core i9 10900X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 48
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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