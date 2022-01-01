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Intel Core i9 9900KF против i9 12900KF

Intel Core i9 9900KF
VS
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 9900KF
Intel Core i9 12900KF

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KF на 3.6 ГГц или i9 12900KF с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900KF and 9900KF
Причины выбрать Intel Core i9 9900KF
  • На 24% ниже чем у Core i9 12900KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2027 и 1309 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900KF
12935
Core i9 12900KF +113%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KF
18834
Core i9 12900KF +117%
40824
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KF
8945
Core i9 12900KF +100%
17857
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KF и i9 12900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-9900KF i9-12900KF
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 24
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KF Сайт Intel Core i9 12900KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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