Intel Core i9 9900KS против Apple M1 Ultra
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KS на 4.0 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
87
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
98
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KS
- Разблокированный множитель
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 777.6 ГБ/c (1869%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 53% ниже чем у Core i9 9900KS пиковое энергопотребление – 60 vs 127 Ватт
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1391 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1286
M1 Ultra +22%
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
12759
M1 Ultra +70%
21700
Passmark CPU (одноядерный)
3061
Passmark CPU (многоядерный)
19588
Geekbench 5 (одноядерный)
1401
M1 Ultra +28%
1789
Geekbench 5 (многоядерный)
9810
M1 Ultra +144%
23904
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|28 октября 2019
|8 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|-
|Номер модели
|i9-9900KS
|-
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|8
|20
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|4.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|40x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|127 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|8192
|TMUs
|24
|512
|ROPs
|3
|256
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|819.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KS
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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