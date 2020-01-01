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Intel Core i9 9900KS против i5 10500

Intel Core i9 9900KS
Intel Core i9 9900KS
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9900KS на 4 ГГц или i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 9900KS
Причины выбрать Intel Core i9 9900KS
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 49% ниже чем у Core i9 9900KS пиковое энергопотребление – 65 vs 127 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900KS +56%
5215
Core i5 10500
3340
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KS +10%
3020
Core i5 10500
2745
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KS +47%
19321
Core i5 10500
13181
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KS +33%
1451
Core i5 10500
1093
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KS +61%
9614
Core i5 10500
5985

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900KS и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 28 октября 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 513 долларов 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i9-9900KS i5-10500
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 4 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 127 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900KS Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i9 9900KS или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i9 9900KS или AMD Ryzen 7 3700X
3. Intel Core i9 9900KS или AMD Ryzen 9 3900X
4. Intel Core i9 9900KS или Intel Core i7 10700KF
5. Intel Core i5 10500 или AMD Ryzen 7 3700X
6. Intel Core i5 10500 или Intel Core i5 10600K
7. Intel Core i5 10500 или AMD Ryzen 5 3600X
8. Intel Core i5 10500 или Intel Core i7 10700
9. Intel Core i5 10500 или Intel Core i5 10500T

Комментарии

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