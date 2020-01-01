Intel Core i9 9900KS против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i9 9900KS на 4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% ниже чем у Core i9 9900KS пиковое энергопотребление – 125 vs 127 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
512
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900KS +5%
5136
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2990
Core i7 10700K +2%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
19100
Core i7 10700K +1%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KS +16%
1452
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KS +9%
9616
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|513 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9900KS
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|127 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KS
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2
Конкуренты
- Intel Core i9 9900KS vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i9 9900KS vs AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Core i9 9900KS vs AMD Ryzen 7 3800X
- Intel Core i7 10700K vs i7 10750H
- Intel Core i7 10700K vs AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Core i7 10700K vs i7 10875H
- Intel Core i7 10700K vs i9 10850K
- Intel Core i7 10700K vs AMD Ryzen 9 3950X