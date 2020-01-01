Intel Core i9 9900KS против i7 9700KF
Что лучше: Intel Core i9 9900KS на 4 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 9700KF на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900KS
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700KF
- На 25% ниже чем у Core i9 9900KS пиковое энергопотребление – 95 vs 127 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9900KS +11%
511
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9900KS +43%
5136
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900KS +3%
2990
2893
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900KS +31%
19100
14587
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900KS +12%
1452
1302
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900KS +41%
9616
6819
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|28 октября 2019
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|513 долларов
|379 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-9900KS
|i7-9700KF
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|127 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900KS
|Сайт Intel Core i7 9700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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